Eskişehir'de 7 Bin 321 Trafik Cezası

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 28 bin 723 araç ve sürücü denetlenirken, 7 bin 321 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 326 yük taşımacılığı, 938 yolcu taşımacılığı, 2 bin 490 alkol denetimi, bin 79 adet motosiklet ve 28 bin 723 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 723 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 7 bin 321 adet trafik cezası yazılırken, 353 araç trafikten men edildi ve 53 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 65 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı