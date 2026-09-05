Haberler

Soma'da Orman Yangınına Çok Yönlü Müdahale Sürüyor

Soma'da Orman Yangınına Çok Yönlü Müdahale Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50'de başlayan orman yangınına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve Manisa Valiliği Kriz Merkezi yönetiminde sürerken, güvenlik tedbirleri de alınmış durumda.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50'de başlayan orman yangınına ekiplerin etkili ve yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale sürüyor.

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor.

Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti

Ceza yazan polisi şehit etti! Saldırganın kimliğini duyan şok oldu
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir

Dikkat çeken Amedspor çıkışı: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Suçlamaların biri bin para! Kırmızı bültenle aranan isim Antalya'da yakalandı

Otel odasından operasyonla alındı! Şimdi hesap zamanı
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Tatilde yaptığı son hareket oldu! Antalya'da tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilden cenazesi geldi

Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor