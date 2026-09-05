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Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soma'nın Kızılören Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 2 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 3 dozerle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının otoyola yakın olması nedeniyle saat 17.40 itibarıyla güvenlik gerekçesiyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu, bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, gelişmeler de Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinesinde takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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