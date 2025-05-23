Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ormanlık alanda saklanmış 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüphelinin tutuklandığı 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (20), K.O.Y. (27), K.E. (24) ve G.M. (25) isimli şahısların ilçeye uyuşturucu madde getirerek ormanlık alanda sakladıkları ve ticaretini yaptıkları yönünde istihbarat aldı. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan arazi aramasında ormanlık alana gizlenmiş halde 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla E.K., K.E. ve G.M. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. K.O.Y. isimli diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K., K.E. ve G.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA