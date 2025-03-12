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Soma'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Soma'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla 6 şahsın evinde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 6 şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde adli makamlardan alınan izin doğrultusunda M.T. (E/38), B.T. (E/38), E.C.T. (E/26), R.B. (E/42), F.K. (K/33), S.Y. (E/19) isimli şahısların ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm ruhsatsız abanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve tüfeğe ait 50 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat neticesinde Şüpheliler M.T., F.K. ve S.Y., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, diğer 3 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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