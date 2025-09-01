Soma'da Kaçak Kazı Yapan 10 Kişi Suçüstü Yakalandı

Soma'da Kaçak Kazı Yapan 10 Kişi Suçüstü Yakalandı
Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda eski eser ve kazıda kullanılan aletler ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Soma İlçe Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahısları kaçak kazı yaptığı esnada suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Operasyonda; 66 adet yakın döneme ait olduğu değerlendirilen eski eser, 1 adet projektör, 2 adet beton delici, 1 adet jeneratör ile kazıda kullanılan çok miktarda alet ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, ayrıca izinsiz ormana giriş nedeniyle de idari yaptırım kararı uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

