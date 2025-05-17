Soma'da İş Kazası: Kamyonlar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Soma'da İş Kazası: Kamyonlar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir işçi, kamyonuna binmeye çalıştığı sırada iki kamyonun arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde iki kamyonun arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Yırca Kantarı'nın güvenlik noktasının önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, termik santralde görev yapan şoför M.D, kendi kamyonuna binmeye çalıştığı sırada aracın kayması sonucu iki kamyonun arasında sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen M.D olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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