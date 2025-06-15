Soma'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Soma'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir günde çıkan iki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlarda can kaybı yaşanmadı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde aynı gün içerisinde farklı bölgelerde çıkan iki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Soma'nın Bayat Mahallesi'nde saat 14.33'te başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 14.43'te ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın ise aynı gün saat 16.18'de Soma ilçe merkezine bağlı Soğukdere Mahallesi mevkisinde çıktı. Yangına ilk müdahale 16.22'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozerle yapılan müdahalenin ardından bu yangın da kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, her iki yangında da can kaybı yaşanmadığını ve çevredeki yerleşim alanlarının zarar görmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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