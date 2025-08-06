Soma'da 1.620 Kök Kenevir Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltında

Soma'da 1.620 Kök Kenevir Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltında
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Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1.620 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, konuyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik faaliyetleri kapsamında 1.620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesi Kızılören Mahallesinde uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ağustos tarihinde jandarma ekipleri tarafından arazi araması yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 1.620 kök kenevir bitkisi tespit edilerek ele geçirildi.

Yapılan soruşturma sonucunda, kenevir bitkilerini ektiği belirlenen E.K. (54) ve O.K. (50) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, işlemlerinin ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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