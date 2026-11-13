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Söke'de uyuşturucu suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Söke'de uyuşturucu suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Söke'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (39) jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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