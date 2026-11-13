Söke'de uyuşturucu suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (39) jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı