Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 203 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli D.B. tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın yapılan üst aramasında 203 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan D.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında 203 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi olan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
