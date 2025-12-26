Haberler

Söke'de tarihi eser operasyonu

Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında Söke'de gerçekleştirilen aramada tarihi eserler ele geçirildi. S.B. isimli şahsın evinde Romalılara ait ve Neolitik Dönem'e ait eserler bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonları çerçevesinde Söke ilçesinde tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde S.B. (41) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, farklı dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi. Aramada, 2 adet Roma Dönemi'ne ait pithos, 1 adet Neolitik Dönem'e ait kaide (plint) taşı ile 1 adet Neolitik Dönem'e ait Korint başlığı taşı bulundu. Tarihi eser niteliği taşıyan parçalar muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

