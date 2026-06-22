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Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü
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Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan yara almadan çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Yavuzlar Camii yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ters dönen otomobil içerisindeki sürücü kendi imkanları ile araçtan yara almadan çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, ters dönen aracın olay yerinden çekici marifeti ile kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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