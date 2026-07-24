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Söke'de Kuru Ot Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü

Söke'de Kuru Ot Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü
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Aydın'ın Söke ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kuru ot yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan kuru ot yangını, rüzgarın etkisiyle genişlerken yerleşim yerlerine kadar gelen alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunan kuru otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Orman İşletme Şefliği'ne ait helikopterlerin havadan destek verdiği söndürme çalışmalarına, karada orman ve itfaiye ekipleri katıldı. Yoğun dumanın Söke'nin üzerini kapladığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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