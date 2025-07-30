Söke'de Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmesi

Söke'de Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi Doğanbey Mahallesi'nde ziyaretçilere kadına yönelik şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Farkındalık oluşturma amacıyla broşür dağıtıldı ve pankart açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi Doğanbey Mahallesi'ne gelen vatandaşları kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirirken, KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Söke ilçesi Doğanbey Mahallesinde bulunan tarihi yerleri ziyarete gelen vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak maksadıyla KADES, Kadına El Kalkamaz ve Aile Yılı logolu broşür dağıtılarak faaliyet sonunda pankart açılırken, çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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