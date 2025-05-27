Söke'de Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması: 201 Kişi Sorgulandı

Söke'de Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması: 201 Kişi Sorgulandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Sıcak Nokta uygulaması sonucunda 201 kişinin sorgulaması yapıldı. Uygulama kapsamında çeşitli işletmeler kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Sıcak Nokta uygulamasında 201 kişinin sorgulaması yapıldı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, Köpek Timi, JASAT ve Trafik Timleri ile "Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 3 içkili lokanta, 7 tekel bayi, 12 kahvehane kontrol edilirken, 52 araç ve 201 şahsın sorgusu yapıldı. Uygulama ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimize devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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