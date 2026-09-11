Söke’de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Jandarma Asayiş Timi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilköy Mahallesi Yağbasan mevkiinde bulunan bir arazide izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, tarla içerisinde kazı yaptıkları belirlenen E. G. (49), T. Ş. (56), B. S. (50), Y. C. (74) ve R. T. (55) isimli 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan adli aramada ise 1 jeneratör, 1 kürek, 1 kazma, 1 hilti, 1 gaz maskesi, 10 metre halat, 2 akü, 1 spiral, 10 metre LED ışık, 100 metre elektrik kablosu, 1 el feneri ve 1 adet bakır çubuklu tespit cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı