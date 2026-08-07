Haberler

Söke'de Hırsızlık Hükümlüsü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Söke'de Hırsızlık Hükümlüsü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. (46) yakalandı. Adli işlemlerin ardından cezaevine gönderilen hükümlü, jandarmanın aralıksız süren çalışmaları kapsamında ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. (46) isimli hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

Salah koca ülkeyi karıştırdı!

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

Gazeteci Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor