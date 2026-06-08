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Çifte cinayetin faili yakalandı

Çifte cinayetin faili yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül A. ve Ercan Z.'yi silahla öldüren Erkan A., özel harekat destekli operasyonla saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi ve bir kişiyi öldürüp kaçan şahıs saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül A. ve Ercan Z.'yi silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Söke ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Erkan A., özel hareket destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı. Zanlının kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen 11 şüpheli de farklı tarihlerde yakalandı. Olayın faili Erkan A. ile M.M., B.A., Y.A., E.A. ve Y.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, eşi ve yanındaki kişiyi öldüren Erkan A.'nın saklandığı evde yakalandığı anlar polis kamerasına yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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