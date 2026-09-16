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Söke’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Söke’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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Aydın’ın Söke ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi, yapılan aramalarda 3,3 kilogram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi, yapılan aramalarda 3,3 kilogram esrar ele geçirildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 'Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama' suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 387 gram kubar esrar, 30 adet Lyrica hap, 3 adet 5 gramlık içimlik esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet tabanca ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ş.Ö. (52) hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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