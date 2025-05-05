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Söke'de Doğalgaz Kaynaklı Patlama: 1 Yaralı

Söke'de Doğalgaz Kaynaklı Patlama: 1 Yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada bir kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Söke'deki evde patlama sonrası yangın: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama sonucu bir kişi yaralanırken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Yenikent Mahallesi 30. sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın ikinci katındaki evde iddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürüldü. Patlamada yaralanan Y.E isimli kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER - 3.Sayfa
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