Söke'de buğday tarlasında yangın - Haberler

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Söke'de buğday tarlasında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Söke'de buğday tarlasında yangın

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde buğday tarlasında çıkan yangın, diğer arsalara sıçramadan söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde buğday tarlasında çıkan yangın, diğer arsalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan buğday tarlasında saman basma makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle bir anda samanlar alev aldı. Sökeli üretici Mehmet Çınar'a ait olduğu öğrenilen 65 dönümlük tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Tarlada, hasadın yapılmış olması teselli kaynağı olurken, yangın diğer alanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince yapılan zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güllübahçe Aydın 3. Sayfa Haberler

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