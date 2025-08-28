Söke'de Ambulans ile Cip Çarpıştı, Yaralı Yok

Söke'de Ambulans ile Cip Çarpıştı, Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile bir cip çarpıştı. Ambulansta ve cipte yaralanan olmazken, sağlık ve trafik ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile bir cip çarpışırken kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Sazlı Mahallesi girişinde yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarptı. Gürültüyü duyan çevre sakinleri panikle olay yerine koşarken, bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Her gün başka kazalara yetişmek için zamanla yarışan sağlık ekipleri, bu kez meslektaşları ve cip sürücüsü için seferber oldu. Trafik ekipleri de rapor tutarak araçları kısa sürede yoldan kaldırdı ve sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önledi.

Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmaması teselli oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.