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Söke-Bodrum Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Söke-Bodrum Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Söke-Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Söke- Bodrum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, V.S. idaresindeki 35 GA 2499 plakalı otomobil Söke'den Milas istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen İ.P. yönetimindeki 09 BAE 05 plakalı araca çarptı ve ardından karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobilin bariyerlere çarparak durması, muhtemel bir facianın önünü geçti. Kazada yaralanan 4 kişiye Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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