Sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atıp paylaşan 2 şüpheli gözaltında

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamı uyandırarak dalga geçen ve yüzüne tekme attıkları anları cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı adamın yanına 2 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girerken, kamerayı tutan kişinin "tekme at" şeklindeki yönlendirmesiyle hareket eden diğer zanlı, yaşlı adamın yüzüne tekme attı. Yaşlı adam saldırganlara tepki gösterirken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yaşlı adamı uykusundan uyandırıp yüzüne tekme atan şüphelilerin F.E. ve Ç.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.E. ile Ç.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını da yeniden başlattı! İlk fatura Avrupa'ya
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu! Yüzlerce gözaltı var
Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı

Husumetlisine benzettikleri için öldürmüşlerdi! Mahkeme ceza yağdırdı

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı

Husumetlisine benzettikleri için öldürmüşlerdi! Mahkeme ceza yağdırdı

Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü

15 yaşındaki arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü