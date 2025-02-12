Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım

Bilecik'te merkez ilçede yer alan Teyfikbey Caddesi üzerinde uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen, hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi.