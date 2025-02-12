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Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım

Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasının 25 metre uzağında tanımadığı bir kadını bıçaklayan zanlının, "Kış geldi cezaevine girmem lazımdı" şeklindeki ifadesi pes dedirtti.

Bilecik'te merkez ilçede yer alan Teyfikbey Caddesi üzerinde uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen, hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

şimdi bu 2 ayaklı hayvana verilebilecek bir ceza var mı..?

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Adam resmen kanunlarla dalga geçmiş ey yetkililer. Birgün biri size veya sevdiklerinize de denk getirebilir daha neyi bekliyorsunuz... Böyle tiplere ömrünün geri kalan tüm mevsimlerinde kara kışı yaşatmadıkça bu işler bitmez.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Adalet ve Kalkınma Partisinin adalet anlayışından faydalananlar. Siz sadece Tweet atanların peşine düşün.

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