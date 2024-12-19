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Sokakta Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin TL Ceza

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İstanbul Arnavutköy'de bir sürücü, sokakta araçla lastik yakarak tehlikeli hareketlerde bulunduğu için 6 bin 223 TL trafik idari para cezası aldı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Sokak ortasında aracıyla lastik yaktı

Aracıyla lastik yakan sürücüye 6 bin 223TL trafik idari para cezası

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokakta aracıyla lastik yakan sürücüye 6 bin 223TL trafik idari para cezası uygulandı. Lastik yakma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 07.12.2024 tarihinde Arnavutköy ilçesi İmrahor Caddesi 1338. sokakta trafiğin olağan akışına aykırı aracıyla lastik yakıp görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Polis ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı denetimlerde 14 DR 421 plakalı araç sürücüsü E.D isimli şahıs olduğunu tespit etti. Sürücü E.D'ye, Görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya kullanmak, yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak, yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takmak, saygısızca araç kullanmak, maddelerinden olmak üzere sürücüye toplamda 6 bin 223TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü E.D'ye hakkında işlem yapılması için Yavuz Sultan Selim Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Sokakta Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin TL Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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