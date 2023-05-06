- Sokakta husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan adam kurtarılamadı Gaziantep'te husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan 33 yaşındaki Yusuf Karataş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Sokakta husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan adam kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan 33 yaşındaki Yusuf Karataş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asansör bakım işi yapan 33 yaşındaki Yusuf Karataş, sokakta yürürken husumetli olduğu şahıs yada şahıslar tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayın ardından Yusuf Karataş ağır yaralanırken saldırgan şahıslar bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yusuf Karataş'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karataş'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.