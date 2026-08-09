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Eskişehir'de 72 yaşındaki adam, düştükten sonra evinin önünde hayatını kaybetti

Eskişehir'de 72 yaşındaki adam, düştükten sonra evinin önünde hayatını kaybetti
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Eskişehir'de yolda yürürken düşen 72 yaşındaki Niyazi A., mahalle sakinlerinin yardımıyla evine getirildikten sonra kapısının önünde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaşlı adamın öldüğünü belirledi, cenazesi morga kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de sokakta yürürken düşen 72 yaşındaki adam, mahalle sakinlerinin yardımıyla evine kadar getirildikten sonra kapısının önünde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Hacı Seyit Mahallesi Karteltepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Niyazi A., evinden birkaç sokak ötede yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Mahalle sakinlerinin desteğiyle ayağa kaldırılan ve yürütülerek evine kadar götürülen Niyazi A., tam kapısının önüne geldiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Niyazi A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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