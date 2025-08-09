"Sokakta böyle çıplak gezmeyin" deyip saldırdı! Kavga kamerada

'Sokakta böyle çıplak gezmeyin' deyip saldırdı! Kavga kamerada
İstanbul Bahçelievler'de, iddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, başka bir kadına "Böyle çıplak gezmeyin, çocuklarımız var" dedi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Bahçelievler'de yolda yürüyen bir kadın ile başka bir kadın arasında giyim tarzı yüzünden tartışma çıktı.

"BÖYLE ÇIPLAK GEZMEYİN" DEDİ, KAVGA BAŞLADI

İddiaya göre yoldan geçen bir kadın, başka bir kadına dönerek, "Böyle çıplak gezmeyin, çocuklarımız var" diye uyarıda bulundu. Bu sözler üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Aralarındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE ARAYA GİRDİ

Kavga sırasında çevredeki vatandaşlar iki tarafı ayırmak için müdahale etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıya uğrayan kadının "Polis çağırın" diye yalvardığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (67)

Haber YorumlarıNazim Cetinkaya:

Siyasal islamcilar, kimseye hayat hakkı tanımaz.

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme819
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Anneniz de böyle gezmeli. A.k.ç.

yanıt311
yanıt63
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

"Siyasal islamcilar" bi yerine mi batırdı senin.kim ulan Siyasal islamci........Abdest alıp namaz kılanlar mi.Söyle de bilelim.Bu ülkede İslami hazmedemeyenler şunu bilsin ki bu böyle devam etmez

yanıt216
yanıt64
Haber YorumlarıSadi:

Kadın haklı biraz edep haya lazım ar damarı çatlamış bu milletin

Yorum Beğen731
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman baser:

çığlak gezeceksen evine git evinde çığlak gezeceksen perdeni kapat

Yorum Beğen536
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımete karaman:

Tamam kimseni giyim tarzina mudahale etmek dogru degil ama Bunlar nerdeyse cırılciplak .uyarmasi lazimdi saldirmak olmaz herkesin gunahi kendine

Yorum Beğen365
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Tüm 67 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
