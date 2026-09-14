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"Sokaklar Güvende" operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı

'Sokaklar Güvende' operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonlarında 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonlarında 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, fişekler, narkotik madde, esrar ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Sakarya, Adana, Bolu ve Tekirdağ'da eş zamanlı "Sokaklar Güvende" operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Volkan Reçber suç örgütü üyesi 2'si A.S.Ç. (Adli Süreçteki Çocuk) 74 şüpheli, Daltonlar suç örgütü mensubu 2'si A.S.Ç. 18 şüpheli, Şapkalılar suç örgütü mensubu 2'si A.S.Ç. olmak üzere 12 şüpheli ve Gündoğmuşlar suç örgütü mensubu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah, uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 207 adet fişek, yaklaşık 10 gram narkotik madde ve yaklaşık 100 gram esrar maddesi ile 313 bin 600 TL, 10 bin 50 dolar ve 19 bin 205 euro olmak üzere farklı para birimlerinde nakit para da ele geçirildi. Olaya ilşkin yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.

"Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin suç örgütlerince kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Sokaklar milletimizindir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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