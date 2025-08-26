Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kore Mahallesi'nde yapılan bir sokak röportajında genç bir şahsın "Barzaniler affetmiyor" diyerek pompalı tüfekle havaya 2 el ateş etmesi tansiyonu yükseltti. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs "Gençliğe vermek istediğin bir mesajın var mı?" sorusuna ise "Herkesin canını alacağım" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak bilinen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kore Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir sokak röportajında skandal görüntüler ortaya çıktı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Sarı Mikrofon ekibinin bölge halkına mikrofon uzattığı dakikalarda araç üzerine çıkan bir şahıs, "Barzaniler her yerde abi rakipsiz devam" derken pompalıyla havaya ateş açan şahıs ise "Barzaniler affetmiyor" diyerek pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı.

SORUYA SKANDAL YANIT

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs "Gençliğe vermek istediğin bir mesajın var mı?" sorusuna ise "Herkesin canını alacağım" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.