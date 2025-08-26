Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

"Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak bilinen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kore Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir sokak röportajında skandal görüntüler ortaya çıktı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Sarı Mikrofon ekibinin bölge halkına mikrofon uzattığı dakikalarda araç üzerine çıkan bir şahıs, "Barzaniler her yerde abi rakipsiz devam" derken pompalıyla havaya ateş açan şahıs ise "Barzaniler affetmiyor" diyerek pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı.

SORUYA SKANDAL YANIT

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs "Gençliğe vermek istediğin bir mesajın var mı?" sorusuna ise "Herkesin canını alacağım" yanıtını verdi.