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Eskişehir'de kavga: Okul önünde tabanca ve şarjör ele geçirildi

Eskişehir'de kavga: Okul önünde tabanca ve şarjör ele geçirildi
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Eskişehir Tepebaşı ilçesinde B.A. ile K.E. arasında çıkan kavgada K.E. başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki okul önündeki çöp kutusunda şarjörsüz bir tabanca ve çevrede düşen şarjör bulundu. Şüpheli B.A. gözaltına alındı, inceleme devam ediyor.

Eskişehir'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi başından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki okul önünde bulunan çöp kutusunda, şarjörsüz bir tabanca ile çevrede düşen şarjör ele geçirildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi NATO Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. ile K.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., K.E.'yi kafa bölgesinden darp ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.E., ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Okul önündeki çöp kutusunda tabanca çıktı

İnceleme yapan polis ekipleri, kavganın yaşandığı okulun önündeki bir çöp kutusunda şarjörsüz tabanca tespit etti. Ekiplerin çevrede yaptığı aramalarda ise tabancaya ait düşen şarjör de bulundu. Muhafaza altına alınan silah incelemeye gönderilirken, şüpheli B.A. polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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