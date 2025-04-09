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Sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da eşiyle tartışan adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen sokak ortasında eşine saldırdı. Darp anları kameraya yansırken araçta bunulun arkadaşları durumu müdahale ederek araya girdi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı.

ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı. Adamın kadını darbettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KADIN KUCAĞINDA BEBEK VARKEN DARBEDİLDİ

Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen darbedildiği ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.

Sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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