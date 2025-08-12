Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Mersin'de bir kişi, sevgilisini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Mersin'de meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı sevgilisini pompalı tüfekle başından vurdu. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı aynı silahla kendisini de vurarak intihara kalkıştı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.