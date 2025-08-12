Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Mersin'de bir kişi, sevgilisini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı sevgilisini pompalı tüfekle başından vurdu. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı aynı silahla kendisini de vurarak intihara kalkıştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

adam yalandan kendine sıkmış landan öldürmeye çalışmış gibi keisnlikle likendini öldürmeye değil az ceza alma taktiği yapmış

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeytullah Boyraz:

olay yerinde bizzat gördüm adamın çenesi paramparça

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıDemirhan:

Aman ne olur böyle devam edin. Durmak yok yola devam gardaşlar dünya kıskanıyor sizleri. Bravo, bravo!

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeytullah Boyraz:

Bizzat yakından gördüm durumları çok kötüydü

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Hani lan sen delikanliydin? , kendine geldimi erkekligin yetmedi canin tatlimi geldi?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
