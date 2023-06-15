Sokak ortasında dayak yedi, polis gelince şikayetçi olmadı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, saniyeler sonra olay yerine gelen polisi karşısında gören kadın, dayak yediği kişiden şikayetçi olmadı.

Olay gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde meydana geldi. Sevgili oldukları öne sürülen çift, kaldırımda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından erkek şahıs, kadını darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise durumu bildirirken polis ekipleri çok kısa sürede olay yerine geldi. Polisi karşısında gören kadının ise kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kadına şiddet kamerada

Öte yandan meydana gelen olay sesleri duyup balkonuna çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde erkek şahsın bağırarak kadına saldırdığı ve darbettiği, polisin de olaya müdahale ettiği anlar yer aldı. - İZMİR