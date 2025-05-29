Sokak Ortasında Darp Edilen Adam Hastaneye Kaldırıldı

Sokak Ortasında Darp Edilen Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ Çorlu'da, S.B. isimli bir kişi sokak ortasında darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Sokak ortasında darp edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sokak ortasında darp edilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Boyacılar Sokak mevkiinde meydana geldi. S.B. henüz bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştığı şahıslarla çıkan kavga sonrası darp edildi.

Tekme ve yumruklu saldırı sonucu yaralanan S.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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