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Sokak ortasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 yaralı

Sokak ortasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 yaralı
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Eskişehir’de iki grup arasında çıkan kavgada silahla kovaladıkları şahsı dükkanın önünde bıçaklayan şüpheliler kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada silahla kovaladıkları şahsı dükkanın önünde bıçaklayan şüpheliler kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri cadde üzerinde kaçmaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, 3 kişinin kaçan bir kişiyi kovaladığı görüldü. Görüntülerde şüphelilerden birinin elinde bıçak, diğerinin elinde ise tabanca olduğu yer aldı.

Esnafın arkasına saklanmaya çalıştı

Kaçan şahıs, yol üzerindeki bir dükkanın önünde oturan esnafın arkasına saklanmaya çalıştı. Ancak takibi sürdüren şüpheliler olay yerine ulaştı. Çevre esnafının iddiasına göre, elinde silah bulunan şüpheli kaçan vatandaşa silahı doğrulttu, fakat silah tutukluk yaptı. O sırada elinde bıçak bulunan diğer şüpheli, sıkıştırdıkları şahsa rastgele bıçak sallayarak yaraladı. Saldırganlar ara sokaklara kaçarak gözden kaybolurken, yaralı şahıs yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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