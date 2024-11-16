Sokak Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Hasan Tepe Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ferdane Güçlü, kaçmaya çalışırken düşerek belini kırdı. Komşularının yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan kadın, bacak ve ayaklarından da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından Ferdane Güçlü bir haftadır Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Köpek saldırısı sırasında düşerek belini kıran ve çeşitli yerlerinden yaralanan Güçlü'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili açıklama yapan oğlu Kadir Güçlü, annesinin mahalledeki camide düzenlenen kadınlara özel Kur'an kursuna giderken saldırıya uğradığını belirtti. Güçlü, "Annem ayak ve bacaklarından yaralanmış. Kaçmaya çalışırken arka üstü düşerek belini kırmış. Günlerdir hastanede tedavi görüyor. Ancak bu sokak köpekleri sorunu hala çözülmedi. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA