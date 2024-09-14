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Adana'da bir şahıs, sokak köpeğini katletti

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Adana'da bir kişi, yere yatırdığı sokak köpeğinin boğazını kesti. Boş araziye getirdiği köpeği yanındaki bıçakla katleden şahıs, cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar, o anlara korkuyla tanıklık ederken yetkililerin harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.

Adana Sarıçam'da kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, yere yatırdığı sokak köpeğinin boğazını kesti. Vatandaşların kameralarına yansıyan vahşet anları, paniğe neden oldu. Boş arazide elinde bıçakla köpeğe saldıran caniye vatandaşlardan tepki yağdı. Vatandaşlar bu vahşeti yapanın bulunması için duyurular yaparken yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

YENİ YASA, TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Köpeği öldüren şahsın videosu vatandaşlarda büyük tepkiye neden oldu. Kısa sürede yayılan video, akıllara 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni getirdi. 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren yasa, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Meclis'ten geçen yeni yasa, sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasını hükmediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, mevcut kanunda yer alan "Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" ve "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır" maddesinin kaldırılması tartışma konusu olurken sokak hayvanlarının katledilmesi, bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Hayvan Hakları Cep Telefonu 3-sayfa Hukuk Yaşam Adana

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