Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Güncelleme:
Aksaray'da yoldan geçen araçlara vuran bir şahıs kendisini görüntüleyen ve çevredeki vatandaşlara "Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?" diye bağırdı. Kendisini gözaltına almaya çalışan polislere de aynı ifadeleri sarf eden şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekiplere zorluk çıkaran şahsın gözaltına alındığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLARI VE SÜRÜCÜLERİ ŞOKE ETTİ

Olay, Aksaray kent merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, aniden yola çıkarak seyir halindeki araçların önünü kesti. El ve kollarıyla araçlara vuran şahıs, sürücüleri ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Bir süre sonra bağırarak çevresindekilere tehditler savuran şahıs, "Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?" şeklinde çığlıklar attı. Şahsın agresif tavırları, hem sürücülerin hem de çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, trafiğin durma noktasına geldiği noktada şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak şahıs, kendisine yaklaşan polislere de aynı ifadeleri sarf ederek direnmeye başladı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÖZALTI ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın yoldan geçen araçlara vurduğu, yüksek sesle bağırdığı ve polis ekiplerine direnmeye çalıştığı görülüyor. Olay anını gören bir vatandaş, "Bir anda bağırmaya başladı, araçlara vuruyordu. Herkes korktu, sonra polis geldi" ifadelerini kullandı.

