Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Adana’nın Kozan ilçesinde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale başladı.
Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda dumanların yükselmesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Dağlık bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı