Haberler

Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale başladı.

Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda dumanların yükselmesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Dağlık bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor

Kalemleri kırıldı! Okan Buruk tam 3 isme "Güle güle" dedi
Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba

Bomba patlıyor! Yerine gelecek hoca bu 3 isimden biri

Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Sokakta çıplak canlı yayın yapan modele ağır hapis cezası

Sokakta çıplak canlı yayın yapan modele ağır hapis cezası
Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor

Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor
'İyilik Var' platformu hayata geçirildi! Bakan Göktaş'ın bu sözleri büyük alkış topladı

Bakan Göktaş'ın bu sözleri büyük alkış topladı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj kavga çıkardı