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Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi'nde Başarılı Eğitim Programları Tamamlandı

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi'nde Başarılı Eğitim Programları Tamamlandı
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Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personel için düzenlenen 23. Dönem Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ve 4. Dönem Sarp Kule Silah Sistemleri kurslarını başarıyla tamamladı.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde önemli bir eğitim programına daha ev sahipliği yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan personel için düzenlenen eğitimlerde büyük bir başarıya imza atıldı. Eğitim kapsamında 23. Dönem Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Ejder Yalçın Sürücü Eğitimi ile 4. Dönem Sarp Kule Silah Sistemleri Kullanıcı Kursu başarıyla tamamlandı. Söz konusu programlar katılımcılara operasyonel alanlarda hem teknik bilgi hem de uygulamalı beceriler kazandırmayı hedefledi.

Yetkililerden gelen açıklamaya göre; Tamamlanan bu eğitimler, personelin yetkinliğini artırmakla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücüne de önemli katkılar sunuyor. Eğitimlere katılan personel, kazanılan bu bilgi ve deneyimlerle görevlerine daha donanımlı bir şekilde devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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