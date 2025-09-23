Haberler

"Soğuk Savaş" programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı

Güncelleme:
YouTube'da yayınlanan "Soğuk Savaş" programında Hz. Muhammed'in hadisiyle ilgili yapılan alaycı sözler nedeniyle gözaltına alınan programın sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında,Hz. Muhammed'in hadisiyle alay edilmesiyle ilgili gözaltına alınan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklandı.

SOĞUK SAVAŞ SUNUCUSU VE KONUĞU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli programda, Hz. Muhammed'in hadisiyle alay edilmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesi uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANDILAR

Soydemir ve Akgündüz savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Soydemir ve Akgündüz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızulfu zeybek:

Böyle güzel haberlere çok ihtiyacımız var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
