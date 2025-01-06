Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
Sultangazi'deki bir iş yerinde sobaya dökülen tiner alev aldı. Bir anda parlayan alevlerin arasında kalan işçi yanmaktan kurtulamadı. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir iş yerinde çalışan, tutuşması için sobaya tiner döktü. Soba bir süre sonra aniden alev aldı.
İŞÇİ, ALEVLERİN ARASINDA KALDI
İşçi, parlayan alevlerin arasında kalarak yandı. Acıyla koşmaya başlayan işçinin yardımına mesai arkadaşı yetişti. O anları güvenlik kamerası kaydetti.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa