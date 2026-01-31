Haberler

Gercüş'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazdan etkilenen Ramazan B (34), Delale Bıçakçı (74) ve Emine B. (25) bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ailenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
