Haberler

Adıyaman'da soba sızan gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da soba sızan gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hafize Bostancı, sobadan sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Komşusunun kapıdan içeri girmesiyle olay ortaya çıktı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbondioksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hafize Bostancı'ya yemek getiren komşusu, kapıya cevap alamayınca durumu kontrol etmek istedi. Kapının açılmasıyla birlikte evin içinde yoğun dumanla karşılaşan komşu İ.K., Hafize Bostancı'yı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan Hafize Bostancı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hafize Bostancı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz