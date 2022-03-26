Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı - Haberler

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Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'nde yaşayan Emiş Karaağaç ve Durdu Karaağaç sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Emiş Karaağaç tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken durumu ağır olan Durdu Karaağaç Malatya'ya sevk edildi. Çiftin, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Karaağaç'ın anne ve babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alparslan Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Haberler

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