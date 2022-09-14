Sobadan çıkan yangında müstakil ev küle döndü 3. Sayfa Haberleri Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Selver Günaytekin'e (70) ait müstakil evde yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm eve yayıldı. Yangını gören köy halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şefaatli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken ekipler soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - YOZGAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şefaatli Kuzayca Yozgat 3. Sayfa Haberler

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