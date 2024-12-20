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SMO, Münbiç'teki Tünellerde PKK/YPG'li Teröristleri Arıyor

SMO, Münbiç'teki Tünellerde PKK/YPG'li Teröristleri Arıyor
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Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri, Münbiç'te PKK/YPG'li teröristleri bulmak için tünel aramalarına başladı. Kentin terörden temizlenmesinin ardından ortaya çıkan tünel ağı, teröristlerin kırsal alanlarda da faaliyet gösterdiklerini gösteriyor. Bazı teröristler teslim olurken, diğerleri karşılık vererek SMO güçleriyle çatışmaya girdi.

Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri Münbiç'in altındaki tünellerde PKK/ Ypg'li terörist avına çıkıyor.

Münbiç'in terörden kurtarılmasının ardından PKK/YPG'nin şehrin her tarafını köstebek yuvasına çevirdiği ortaya çıktı. Kent merkezine yüzlerce tünel kazan teröristlerin kırsal bölgelerde tünel kazdığı belirlendi.

Kilometrelerce uzunluğundaki tünellerin birçoğunun nereye kadar gittiği bilinmiyor. Bazı tünellerde halen teröristlerin olduğunun belirlenmesi üzerine önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri, tünellere girip PKK/YPG'li teröristleri arıyor. Tünellerde yapılan aramalarda bazı teröristler teslim olurken bazılarının ise teslim olmamak için direndikleri ve SMO güçlerine ateş açarak karşılık verdikleri öğrenildi. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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